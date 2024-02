Krieg: Wenn die Zeitzeugen langsam aussterben

Am Campus der Religionen in der Donaustadt wurde unlängst die jüdische Fahne zerrissen, in Leopoldstadt wurden Erinnerungssteine mit gelber Farbe übergossen. Diese Vorfälle reihen sich ein in eine ganze Welle an grausamen Taten, die sich nicht nur in Wien häufen und für ein bedrohliches Klima sorgen. In Zukunft will man verstärkt mit Hologrammen und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz als Zeitzeugenersatz arbeiten. Natürlich lässt sich Geschichte so reflektieren, doch ist es ein gewaltiger Unterschied, ob man das unfassbare Erlebte emotional und authentisch von einem Menschen aus Fleisch und Blut erzählt bekommt, oder von einer virtuellen Projektion eines solchen. Es liegt an allen, mit Wachsamkeit, Toleranz und Offenheit durchs Leben zu gehen. Damit das Geschehene nicht mehr wiederholt wird - auch wenn uns die Zeitzeugen verlustig gehen.