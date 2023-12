Wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein

In Österreich ist man per se gerne uneinsichtig und schiebt den schwarzen Peter nur allzu gerne anderen zu. Wer denn eigentlich wirklich Verursacher von Problemen und Unzulänglichkeiten ist, ist am Ende meist egal, denn der Schaden ist längst angerichtet. Anstatt in die Hände zu spucken, sich zusammenzusetzen und sich des jeweiligen Problems anzunehmen, wird gerne mit dem Finger auf andere gezeigt und von der Lösung abgelenkt. Aktuell kann man das an vielen Baustellen beobachten. Diverse Wirtschaftsvereinigungen kämpfen etwa mit Gewerkschaften um neue Kollektivverträge - teils mit harten Bandagen, teils sogar mit Giftpfeilen. Schuld sei der jeweils andere, warum sich am Status quo nichts ändere und man nach stunden- und tagelangen Verhandlungen noch nicht einmal ein Eitzerl Kompromiss zustande bringt.