Häftling drückt anderem Plastiksack auf Gesicht

Am Donnerstagabend ist in Wien ein 18-jähriger Häftling auf einen schlafenden Mitinsassen losgegangen. Er fixierte den 31-Jährigen und drückte ihm einen Plastiksack auf das Gesicht. Ein weiterer Häftling bemerkte den Vorfall und griff ein.
Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 18- und dem 21-Jährigen. Der Notknopf wurde gedrückt, das Personal der Justizanstalt aufmerksam. Die jüngeren beiden Häftlinge wurden bei dem Vorfall verletzt, der 31-Jährige blieb unverletzt.
Das Motiv war zunächst nicht klar. Der 18-jährige Österreicher verweigerte die Aussage. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.
