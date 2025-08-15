Jugendliche bedrohten Mitarbeiter mit Umbringen

Weltmeister über Sohn: „Besser als ich jemals war“
Zwei Jugendliche wollten am Donnerstagnachmittag den Eintritt für ein Wiener Schwimmbad nicht zahlen. Sie versuchten, über ein versperrtes Tor zu klettern, wurden aber von einem Mitarbeiter dabei erwischt. Er zog einen Sicherheitsmitarbeiter hinzu, den die Burschen mit dem Umbringen bedrohten.
Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Ein 14-jähriger Syrer wurde als mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen. Gefährliche Gegenstände fand die Polizei bei ihm nicht. Er verweigerte die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.
Der Vorfall ereignete sich etwa um 14 Uhr. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße (2. Bezirk).
