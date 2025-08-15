Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Geld für Bad

Jugendliche bedrohten Mitarbeiter mit Umbringen

Wien
15.08.2025 10:59
Weil sie den Eintritt in ein Schwimmbad nicht bezahlen wollten, versuchten zwei Jugendliche in ...
Weil sie den Eintritt in ein Schwimmbad nicht bezahlen wollten, versuchten zwei Jugendliche in Wien, sich anders Zutritt zu verschaffen. Die Folge war ein Polizeieinsatz (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Zwei Jugendliche wollten am Donnerstagnachmittag den Eintritt für ein Wiener Schwimmbad nicht zahlen. Sie versuchten, über ein versperrtes Tor zu klettern, wurden aber von einem Mitarbeiter dabei erwischt. Er zog einen Sicherheitsmitarbeiter hinzu, den die Burschen mit dem Umbringen bedrohten.

0 Kommentare

Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Ein 14-jähriger Syrer wurde als mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen. Gefährliche Gegenstände fand die Polizei bei ihm nicht. Er verweigerte die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Der Vorfall ereignete sich etwa um 14 Uhr. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße (2. Bezirk).

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
20° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 35°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
20° / 34°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 35°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
16° / 35°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
142.030 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
115.219 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
109.923 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
1799 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1727 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1540 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Mehr Wien
Kein Geld für Bad
Jugendliche bedrohten Mitarbeiter mit Umbringen
Als dieser schlief
Häftling drückt anderem Plastiksack auf Gesicht
„Krone“ bei Schultag
Polizei-Welpe „Thanos“ startet jetzt voll durch
Fühlt sich bestätigt
Peter Stöger: „Dann bin ich nicht falsch gelegen“
Spieler vor Verkauf
Austria: Was bleibt, ist das finanzielle Minus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf