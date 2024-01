Bierpartei: Marketingschmäh oder Polit-Erlösung

Am 26. Jänner erschien mit „Nobel geht die Welt zugrund“ das neue Studioalbum von Wlaznys Alko-Spaß-Combo, den gesamten März nützt die Band, um damit in Österreich, Deutschland, der Schweiz und diversen Nachbarländern auf Tour zu gehen. Davor und danach ist Wlazny bis Mai als sein Alter Ego Marco Pogo mit dem Kabarettprogramm „Gschichtldrucker“ unterwegs. Auch wenn die Nationalratswahl nicht auf den Frühling vorgezogen werden würde, bleibt die Frage, wie sehr sich ein Spitzenkandidat einer Partei auf das Wohl des Landes fokussieren kann, wenn er sich monatelang auf seine breit angelegte Unterhaltungsschiene konzentriert. Zudem fehlt den inhaltlichen Schlagworten bis dato ein tiefergehendes Konzept. Wieweit Wlazny auch abseits der Bühne „Gschichtldrucker“ ist, wird sich in naher Zukunft zeigen. In Wien ist man sich jedenfalls nicht so sicher wie in Teilen Norwegens, ob die Bierpartei für notwendige Veränderungen sorgen kann.