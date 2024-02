Schulden: Das Finanzdilemma junger Menschen

Das Prinzip „learning by doing“ mag in vielen Bereichen des Lebens erprobt und erfolgreich sein, wenn es aber um das Sparen und Umgehen mit Geld geht, wäre eine profunde Ausbildung im Vorfeld doch die klügere Variante. „Bis da bei unserem Schulsystem einmal was passiert, werden immer mehr junge Leute in die Schuldenfalle tappen“, führt der Wiener weiter aus, „hier ist alles so starr und unflexibel. Ich sehe keine Hoffnung, dass man den Hebel in absehbarer Zeit ansetzt.“ Eine Ausbildung in diese Richtung ist auf jeden Fall unerlässlich. Nicht nur zum generellen Umgang mit Geld, sondern auch bei Themen wie Fonds, Aktien, Kryptowährungen oder alternativen Spar- und Finanzierungsmodellen. Dabei darf man aber nicht auf die Eigenverantwortung vergessen. Auf TikTok ging vor kurzem etwa die Schulden-Challenge #klarnaschulden steil, wo Tausende Jugendliche das Verschulden als cool verkaufen und sich dafür feiern lassen. Bei dieser Grundhaltung wird’s auch mit zusätzlicher Finanzbildung schwer …