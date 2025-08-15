Drei Führerscheinneulinge rasten durch Wien

In der Nacht auf Freitag hat die Wiener Polizei drei Führerscheinneulinge gestoppt, die mit bis zu 114 km/h unterwegs waren. Zwei von ihnen dürften sich ein Wettrennen geliefert haben. Nun sind alle den Probeführerschein vorerst los.
Zuerst wurde eine 19-jährige Frau mit 93 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf dem Mariahilfer Gürtel (15. Bezirk) gemessen. Sie gab gegenüber der Polizei an, das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt zu haben.
Ungefähr eine Stunde später waren eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin und ein 25-jähriger Mann mit 95 km/h beziehungsweise 114 km/h unterwegs. Sie lieferten sich laut der Polizei offenbar ein Wettrennen. Während sich die Frau einsichtig zeigte, gab der Mann an, er habe einen Leihwagen schnell zurückbringen wollen, damit keine zusätzlichen Kosten anfallen.
Allen drei wurde der Probeführerschein abgenommen. Den Lenkerinnen und dem Lenker wurden die Weiterfahrten untersagt, Anzeigen folgten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.