Drei Führerscheinneulinge rasten durch Wien

Ungefähr eine Stunde später waren eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin und ein 25-jähriger Mann mit 95 km/h beziehungsweise 114 km/h unterwegs. Sie lieferten sich laut der Polizei offenbar ein Wettrennen. Während sich die Frau einsichtig zeigte, gab der Mann an, er habe einen Leihwagen schnell zurückbringen wollen, damit keine zusätzlichen Kosten anfallen.