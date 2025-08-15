Vorteilswelt
Gas- statt Bremspedal

Drei Führerscheinneulinge rasten durch Wien

Wien
15.08.2025 11:55
In Wien sind drei junge Menschen ihren Führerschein los, nachdem sie deutlich schneller als ...
In Wien sind drei junge Menschen ihren Führerschein los, nachdem sie deutlich schneller als erlaubt unterwegs waren (Symbolbild).(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

In der Nacht auf Freitag hat die Wiener Polizei drei Führerscheinneulinge gestoppt, die mit bis zu 114 km/h unterwegs waren. Zwei von ihnen dürften sich ein Wettrennen geliefert haben. Nun sind alle den Probeführerschein vorerst los.

0 Kommentare

Zuerst wurde eine 19-jährige Frau mit 93 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf dem Mariahilfer Gürtel (15. Bezirk) gemessen. Sie gab gegenüber der Polizei an, das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt zu haben. 

Ungefähr eine Stunde später waren eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin und ein 25-jähriger Mann mit 95 km/h beziehungsweise 114 km/h unterwegs. Sie lieferten sich laut der Polizei offenbar ein Wettrennen. Während sich die Frau einsichtig zeigte, gab der Mann an, er habe einen Leihwagen schnell zurückbringen wollen, damit keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Allen drei wurde der Probeführerschein abgenommen. Den Lenkerinnen und dem Lenker wurden die Weiterfahrten untersagt, Anzeigen folgten.

