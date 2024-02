„Wir bescheißen uns selbst um die Punkte“

Ärger bei Altach-Trainer Joachim Standfest nach der 1:2-Niederlage in Wien: „Wir kontrollieren das Spiel über weite Strecken. Mit zwei Abwehrfehlern brachten wir uns um die Früchte der Arbeit. Wir haben uns wieder nicht belohnt - wie schon öfters in dieser Saison.“ Was Standfest am meisten störte, war letztlich das Ergebnis.