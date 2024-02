Der FC Dornbirn verlor sein Sechs-Punkte-Spiel

Coach Roman Ellensohn, der zum ersten Mal in der Liga als Headcoach für Dornbirn an der Linie stand, hatte das System auf Dreier-, bzw. Fünferkette umgestellt, was auch ziemlich gut funktionierte. Im ersten Abschnitt hatte Dornbirn zweimal Glück bei Topchancen der Jungbullen, hielt aber die Null. Und erarbeitete sich selbst auch sehr gute Möglichkeiten, die aber allesamt ausgelassen wurden. Anteo Fetahu, der einer der aktivsten FCD-Kicker war, hätte zum Helden werden können.