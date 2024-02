Maturaarbeiten konnten nicht hochgeladen werden

Kein neues Problem

Die VWA wurde 2015 eingeführt. Kurz danach brach das System in der letzten Abgabewoche aufgrund von Überlastungen bereits zusammen. Als Reaktion wurden damals die Serverkapazitäten ausgeweitet und eine Art „Notfallvariante“ eingeführt. Um die Frist einzuhalten, kann die Arbeit jetzt auch per USB-Stick an der Schule abgegeben und das Hochladen später nachgeholt werden. Das Thema wählen die Schülerinnen und Schüler in Absprache mit Lehrkräften selbst aus.