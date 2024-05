Schlag gegen Welpen-Mafia: Zoll befreit 30 Hunde

Auch die Leiterin der „Krone“-Tierecke, Maggie Entenfellner, betont in ihrem Kommentar: Der Käufer ist in der Pflicht!

Manchen scheint immer noch nicht klar zu sein, was sich hinter vermeintlich unauffälligen Inseraten im Internet verbergen kann – oder sie wollen es schlichtweg einfach gar nicht wissen. Doch wer seine Augen vor der traurigen Realität verschließt und Tiere aus dubiosen Quellen kauft, trägt eine Mitschuld daran, dass Hunde unter katastrophalen Bedingungen in Osteuropa vermehrt und auf Online-Portalen angeboten werden.