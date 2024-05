Auf Schusters Rappen durch die Hochsteiermark

Übrigens: Das „sagenhafte“ sechs Meter hohe Naturdenkmal hat seinen Namen von einer Wette, die der Teufel einst dem Herrgott vorschlug, um wieder in den Himmel zu kommen. Dafür sollte er während der Auferstehungsfeier in der Christnacht einen Felsturm errichten, der bis zum Himmel reichen musste. Luzifer arbeitete so hektisch, dass ihm sein Tragegestell für die schweren Felsen zerbrach. Seine Zeit lief ab, und er musste in die Hölle zurück. Die drei Steine, die er auf der Fischbacher Alpe bereits übereinander geschichtet hatte, blieben auf dem Gipfel zurück – seither heißt der Berg Teufelstein. Dies ist nur eine der fantasievollen Geschichten aus der Hochsteiermark.