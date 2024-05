Feuerwehrfrau (19) legte vor Polizei Geständnis ab

Zunächst war Samstagnacht der Holzstadel einer ehemaligen Fleischhauerei in Feldkirchen an der Donau in Flammen aufgegangen. Nur zwei Tage später, in der Nacht zum Montag, brannte das Nebengebäude eines Bauernhofes in der Nachbargemeinde Goldwörth. Dort war bereits Tage zuvor schon ein Holzstoß eingeäschert worden. Die Sorge in der Bevölkerung, dass ähnlich wie 2021 wieder eine Brandserie starten könnte, war groß.