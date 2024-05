Irrer Tierquäler schoss Kater „Pecco“ nieder

Groß ist der Schock in Ettendorf, einer Katastralgemeinde des weststeirischen Stainz. Denn dort treibt aktuell ein schießwütiger Tierhasser sein Unwesen. Kater „Pecco“ musste dies kürzlich am eigenen Leib erfahren, wie Frauerl Andrea St. der „Krone“ erzählt: „Mein Mann hat beim Streicheln zwei Dippel bemerkt. Wir dachten, dass er wieder einmal Pech ins Fell bekommen hat und verklebt ist. Als ich ihm Flomittel geben wollte, bemerkte ich aber etwas Spitzes. Ich dachte an einen Rosendorn. Beim Entfernen sah ich aber einen Metallspitz.“ Schnell packte sie die Samtpfote ein und fuhr mit ihr zum Tierarzt. Als er der Steirerin mitteilte, dass „Pecco“ zweimal angeschossen wurde, fiel sie aus allen Wolken. Noch dazu stellte der Veterinär fest, dass die Projektile offensichtlich zugespitzt waren, ist Frau St. erschüttert.