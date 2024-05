„Auch wir wurden Opfer einer Solar-Pfuscher-Firma“

Zehn kaputte Paneelen am Dach, 17 Löcher in der Decke, Sägemehl am Wohnzimmersofa und jede Menge Nerven: Auch eine Familie im Ötztal ärgert sich wie viele andere in Tirol – die „Krone“ berichtete – über eine verpfuschte Fotovoltaik-Anlage.