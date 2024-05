Biker cruisen mit ihren heißen Eisen nach Lignano

Mit 20 Maschinen nach Lignano

Anfangs noch zu fünft, cruisen die WILD HOGS aus Kärnten mittlerweile schon mit großer Mann- bzw. PS-Stärke an die Obere Adria. „Es haben sich uns im Laufe der Jahre immer mehr Leute angeschlossen. Und so fahren wir am Freitag mit rund 20 Maschinen und einem Begleitfahrzeug für unsere Taschen hinunter“, so Mario.