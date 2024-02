UN-Chef sieht sich als „Opfer von Propaganda“

Am Wochenende meldete das israelische Militär zudem die Entdeckung eines Hamas-Tunnels unter dem Hauptquartier des UNRWA in der Stadt Gaza. Guterres sagte dazu im Interview mit der „Zeit“: „Für Tunnel unter unseren Gebäuden sind wir nicht verantwortlich“. Es gebe ein Netzwerk von Tunneln im gesamten Gazastreifen. „Also kann man nirgendwo in Gaza sicher sein, dass es keinen Tunnel gibt“, fügte Guterres hinzu.