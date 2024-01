Guterres will an „Rückgrat“ UNRWA festhalten

UN-Generalsekretär António Guterres hat das in die Kritik geratene UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA als unerlässlich für die Versorgung der Menschen im Gazastreifen bezeichnet. „UNRWA ist das Rückgrat aller humanitären Hilfe in Gaza“, sagte Guterres am Mittwoch vor einem UN-Ausschuss für die Rechte der Palästinenser in New York.