Vermeintlicher Räuber saß unschuldig in U-Haft

80.000 Euro im Plastiksackerl geraubt

Zu Recht sagt er in Hemd, Pullover und Stoffhose vor Richterin Martina Krainz leicht verzweifelt: „Ich sehe nicht aus wie ein Krimineller. Ich bin nicht jemand, der etwas wegnimmt.“ Doch genau das wird dem Syrer vom Staatsanwalt vorgeworfen. Am 11. April des Vorjahres soll er mit einem Pfefferspray und Schlägen einem Fremden 80.000 Euro geraubt haben - die dieser in einem Plastiksackerl dabei hatte. Die Strafdrohung beträgt bis zu 15 Jahren Haft!