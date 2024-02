Auseinandersetzung um Hundekot eskalierte völlig

Weil eine 49-Jährige die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht gleich wegräumte, wurde ein älterer Mann am Dienstag in Bayrisch Gmain ausfällig und drohte, ihren Hund zu erschießen. Daraufhin eskalierte der Streit, der Mann wurde körperlich und nahm die Frau in den Schwitzkasten.