Keine Einigung: Sperre der Glasenbachklamm bleibt

Die Sperre wurde im April 2023 veranlasst, weil Mängel an den Brücken festgestellt wurden. Die Gemeinde Elsbethen gab die freiwillige Erhaltung ab, der Alpenverein sprang ein: Er bot an, die Wegerhaltung und Haftung zu übernehmen, wenn ein Vertrag mit den rund 20 Grundeigentümern abgeschlossen wird und bergauf Rad gefahren werden darf. Im Gegenzug wollte die Gemeinde die Sanierungskosten der Brücke übernehmen und auch für Materialkosten und andere Dienstleistungen aufkommen. 25.000 Euro pro Jahr wären dafür im Budget reserviert gewesen. Damit wären die Grundeigentümer von der Pflicht der Instandsetzung und Haftung befreit gewesen, schreiben Bürgermeister Sebastian Haslauer und das Bauamt in einer Aussendung.