Polizei hatte am Faschingsdienstag viel zu tun

Bei Schwerpunktkontrollen stellten die Beamten in Salzburg in der Nacht auf Mittwoch einige Verstöße fest. Sie zeigte mehrere Lenker an, die zu schnell unterwegs waren. Ein Lenker raste fast doppelt so schnell durch Bergheim, statt der erlaubten 50 km/h wurden bei ihm 99 km/h gemessen. Er wurde angezeigt und muss seinen Führerschein abgeben.