Legalisierung bringt 473 neue Glücksspielautomaten

Kritik kommt von Simon Heilig-Hofbauer (Grüne), denn auf einen Schlag wird es mehr als doppelt so viele Spielautomaten wie bisher (387) geben. „Und der gesellschaftliche Schaden übersteigt die Einnahmen um ein vielfaches“, so der Politiker. Das Land rechnet mit Einnahmen in der Höhe von fünf Millionen Euro pro Jahr. Derzeit gibt es rund 5000 Spielsüchtige im Bundesland Salzburg.