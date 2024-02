Johannes Pölz ist ein Versprechen für die Zukunft

Und für die Zukunft hat Pölz, der die Handelsschule in Stams abgeschlossen hat und nun nebenbei Matura macht, auch klare Vorstellungen. Im Continentalcup hatte er in diesem Winter schon seine ersten Auftritte in Innsbruck, kam dort als Neunter sogar schon einmal in die Top zehn. „In dieser Saison will ich es aber noch unter die besten Sechs schaffen“, stellt er klar, „und nächstes Jahr hoffe ich, dass ich vielleicht erste Weltcupluft schnuppern darf!“