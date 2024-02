Größtes Apfelanbaugebiet Europas massiv verseucht

Der paradiesisch schöne Vinschgau im Westen Südtirols ist das größte zusammenhängende Apfelanbaugebiet in Europa. Der Apfel aus dieser Region, beliebtes Obst auch in heimischen Supermärkten, ist bekannt für sein perfektes Aussehen. Was Konsumenten nicht wissen oder bewusst in Kauf nehmen: In der Produktion dafür werden in den Hainen oft große Mengen an Pestiziden eingesetzt.