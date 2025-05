Fangbäume im Kampf gegen den Borkenkäfer in Tirol

770.000 Kubikmeter an Schadholz im Vorjahr

Abschließend noch die Bilanz zum Vorjahr: Die Schadholzmenge durch den Borkenkäfer belief sich auf stolze 770.000 Kubikmeter. Im Vergleich zu den Jahren davor sei dies „eine deutliche Verbesserung“. Durch die hohen Temperaturen konnten sich die kleinen Schädlinge in Lagen bis 800 Meter Seehöhe in einigen Regionen Tirols über drei Generationen hinweg entwickeln.