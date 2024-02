Doppelter Franz Gruber sorgt für viel Wirrwarr

Inoffizieller zweiter Vorname

„Alles hat mit dem Schuleintritt begonnen“, erzählt der jüngere Franz – er kam am 26. Mai 1970 auf die Welt, nur zwölf Tage nach seinem Namensvetter. Ihre Lehrerin habe gleich Handlungsbedarf erkannt: „Und so ist es gekommen, dass ich meine gesamte Schulzeit hindurch und sogar in der Lehre noch mit meinem inoffiziellen zweiten Vornamen – Gerhard – gerufen wurde, obwohl wir schon in der Hauptschule nicht mehr in derselben Klasse waren!“