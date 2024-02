Beinahe von Steinlawine erfasst: Hof evakuiert

Es ist ein idyllischer Ort, ein Ort zum Urlauben. Die Rede ist vom Obergraferhof in Innervillgraten bei Osttirol. Doch seit Tagen herrscht in der naturbelassenen Gegend, die von massiven und felsigen Bergen umgeben ist, Ausnahmezustand. „Am 23. Jänner hat alles begonnen. Tagsüber lösten sich erste Steine vom Berg und stürzten in den Bach hinter unserem Hof“, erzählt Bauer Albrecht Ortner, der dort mit seiner Mutter Elisabeth (86) eine Landwirtschaft betreibt und Urlaub am Hof anbietet.