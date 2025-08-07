Wasserretter können am Wörthersee Leben retten

Seit über 60 Jahren gibt es hunderte Wasserretter am Wörthersee. Allein in Krumpendorf sind über 80 Mitarbeiter aktiv. Alle arbeiten ehrenamtlich. Am Samstag ist zur Unterstützung der Wasserrettung die „Melonenernte“ im Parkbad.
Die Wasserrettung am Wörthersee ist eine oft lebensrettende Einrichtung. „Alleine in Krumpendorf gibt es 80 aktive Mitglieder“, ist Einsatzleiter Rudolf Beschliesser stolz. „Uns gibt es seit mehr als 60 Jahren, die Wasserrettung sitzt auch in Klagenfurt, Pörtschach, Bad Saag und Velden. Bei einem Alarmfall rücken wir auch nach Reifnitz oder Maria Wörth aus.“
Drei Scheine für Wasserretter
Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich dabei, der jüngste Aktive ist 13, der älteste 65. „Es gibt drei Scheine. Mit einem Helferschein geht es los, dann folgt der Retterschein. Die dritte Stufe ist der Lebensretterschein“, erzählt Beschliesser. „An jedem Wochenende arbeiten fünf Wasserretter im Parkbad.“ Auch ein Motorboot wurde angeschafft. „Wir leben von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Natürlich hatten wir eine Unzahl an Bergungen, im Schnitt gibt es jedes Jahr eine Totbergung.“ Auch weil es kein Hallenbad in Klagenfurt gibt, können immer weniger Leute schwimmen: „Noch spüren wir es nicht, aber die Gefahr wird kommen“, fürchtet Beschliesser.
Melonenernte zur Unterstützung
Am Samstag steht eine „Wassermelonen-Ernte“ bevor. „Plötzlich werden 30 Melonen im See schwimmen, auch Taucher sind dabei. Mehr verraten wir noch nicht. Es soll ein Spaß sein!“ Schon vor vielen Jahren haben die Wasserretter diese „Ernte“ erfunden. „Es wird auch Cocktails mit Wassermelonen geben“, verrät Parkbad-Chef Roman Pohovnikar.
