Wasserretter können am Wörthersee Leben retten

Drei Scheine für Wasserretter

Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich dabei, der jüngste Aktive ist 13, der älteste 65. „Es gibt drei Scheine. Mit einem Helferschein geht es los, dann folgt der Retterschein. Die dritte Stufe ist der Lebensretterschein“, erzählt Beschliesser. „An jedem Wochenende arbeiten fünf Wasserretter im Parkbad.“ Auch ein Motorboot wurde angeschafft. „Wir leben von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Natürlich hatten wir eine Unzahl an Bergungen, im Schnitt gibt es jedes Jahr eine Totbergung.“ Auch weil es kein Hallenbad in Klagenfurt gibt, können immer weniger Leute schwimmen: „Noch spüren wir es nicht, aber die Gefahr wird kommen“, fürchtet Beschliesser.