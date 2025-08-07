Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hunderte Mitarbeiter

Wasserretter können am Wörthersee Leben retten

Kärnten
07.08.2025 12:00
Die Wasserretter arbeiten alle ehrenamtlich.
Die Wasserretter arbeiten alle ehrenamtlich.(Bild: Fischer Claudia)

Seit über 60 Jahren gibt es hunderte Wasserretter am Wörthersee. Allein in Krumpendorf sind über 80 Mitarbeiter aktiv. Alle arbeiten ehrenamtlich. Am Samstag ist zur Unterstützung der Wasserrettung die „Melonenernte“ im Parkbad.

0 Kommentare

Die Wasserrettung am Wörthersee ist eine oft lebensrettende Einrichtung. „Alleine in Krumpendorf gibt es 80 aktive Mitglieder“, ist Einsatzleiter Rudolf Beschliesser stolz. „Uns gibt es seit mehr als 60 Jahren, die Wasserrettung sitzt auch in Klagenfurt, Pörtschach, Bad Saag und Velden. Bei einem Alarmfall rücken wir auch nach Reifnitz oder Maria Wörth aus.“

Die Melonenernte steigt am Samstag im Parkbad Krumpendorf.
Die Melonenernte steigt am Samstag im Parkbad Krumpendorf.(Bild: Wasserrettung Krumpendorf)
Wasserretter können Leben retten.
Wasserretter können Leben retten.(Bild: Alois Pommer 1100 Vienna)
Sogar ein Motorboot kauften die Wasserretter.
Sogar ein Motorboot kauften die Wasserretter.(Bild: FF Krumpendorf)

Drei Scheine für Wasserretter
Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich dabei, der jüngste Aktive ist 13, der älteste 65. „Es gibt drei Scheine. Mit einem Helferschein geht es los, dann folgt der Retterschein. Die dritte Stufe ist der Lebensretterschein“, erzählt Beschliesser. „An jedem Wochenende arbeiten fünf Wasserretter im Parkbad.“ Auch ein Motorboot wurde angeschafft. „Wir leben von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Natürlich hatten wir eine Unzahl an Bergungen, im Schnitt gibt es jedes Jahr eine Totbergung.“ Auch weil es kein Hallenbad in Klagenfurt gibt, können immer weniger Leute schwimmen: „Noch spüren wir es nicht, aber die Gefahr wird kommen“, fürchtet Beschliesser.

Melonenernte zur Unterstützung
Am Samstag steht eine „Wassermelonen-Ernte“ bevor. „Plötzlich werden 30 Melonen im See schwimmen, auch Taucher sind dabei. Mehr verraten wir noch nicht. Es soll ein Spaß sein!“ Schon vor vielen Jahren haben die Wasserretter diese „Ernte“ erfunden. „Es wird auch Cocktails mit Wassermelonen geben“, verrät Parkbad-Chef Roman Pohovnikar. 

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
159.244 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.948 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
111.923 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1459 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1099 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Kärnten
Hunderte Mitarbeiter
Wasserretter können am Wörthersee Leben retten
Wespenbussarde
Dobratsch bald wieder Treffpunkt für Greifvögel
Altstadtzauber 2025
Zum Staunen und Genießen: Großartige Kleinkunst!
Irre Alko-Fahrten
Betrunkener versteckt sich nach Unfall im Wald
Krone Plus Logo
Wegen Saloniki-Fans
Polizei warnt WAC: „Keine Trikots und Fanartikel!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf