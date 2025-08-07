Als FC Kärnten mit Haider in Saloniki gastierte

Vierundzwanzig Jahre ist’s her, dass sich der FC Kärnten gegen PAOK Saloniki kalte Füße holte. Im historischen ersten Europacup-Spiel eines Kärntner Fußballklubs, im damaligen UEFA-Cup, trotzte die Schachner-Elf um Vukovic, Vorderegger, Hota & Co. den Griechen 2001 in Graz ein 0:0 ab (wobei diese Partie wegen des „9/11“-Horrors um eine Woche verschoben worden war!), in Saloniki ging man dann 0:4 unter. Richtig rund war’s schon vorm Match gegangen: Die Polizei nahm eine Kärntner Fan-Gruppe aufgrund ungebührlichen Benehmens hops, einer musste die Nacht sogar in der Zelle verbringen. Von dort hatte er wohl Blick auf ein TV-Gerät – sein Pech: Es lief nicht die PAOK-Partie, sondern ein anderes Match