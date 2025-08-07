Als FC Kärnten mit Haider in Saloniki gastierte

Wenn der WAC am heutigen Donnerstag in der Quali der Europa League bei PAOK Saloniki zu Gast ist, ist es nicht der erste Kärntner Klub in der griechischen Hafenstadt. 2001 hatte der FC Kärnten dort mit 0:4 verloren. Im Mittelpunkt der Reise: Der damalige Klubpräsident Jörg Haider, der sogar mit Polizeieskorte ins Stadion gebracht wurde.
Vierundzwanzig Jahre ist’s her, dass sich der FC Kärnten gegen PAOK Saloniki kalte Füße holte. Im historischen ersten Europacup-Spiel eines Kärntner Fußballklubs, im damaligen UEFA-Cup, trotzte die Schachner-Elf um Vukovic, Vorderegger, Hota & Co. den Griechen 2001 in Graz ein 0:0 ab (wobei diese Partie wegen des „9/11“-Horrors um eine Woche verschoben worden war!), in Saloniki ging man dann 0:4 unter. Richtig rund war’s schon vorm Match gegangen: Die Polizei nahm eine Kärntner Fan-Gruppe aufgrund ungebührlichen Benehmens hops, einer musste die Nacht sogar in der Zelle verbringen. Von dort hatte er wohl Blick auf ein TV-Gerät – sein Pech: Es lief nicht die PAOK-Partie, sondern ein anderes Match
„Viele Generäle“
Dazu hielt der mittlerweile verstorbene Landeshauptmann und Klubpräsident Jörg Haider die Behörden auf Trab! Wochenlang hatten die griechischen Gazetten gegen ihn, den „bösen Rechten“, Stimmung gemacht, als er dann am Matchtag mit einer Privatmaschine einflog, wurde sein Hotel streng geheim gehalten, ging’s mit einer riesigen Polizeieskorte ins Stadion. Wo er dann in der Kabine noch die Mannschaft begrüßte. „So viele Generäle wie damals im Kabinengang hab ich nie wieder gesehen!“, erinnert sich Roman Stary, damals Kapitän, aktuell Pechvogel, da er gestern – nach einem bösen Sturz mit dem E-Bike – am zertrümmerten linken Handgelenk operiert werden musste.
WAC-Funktionär gesperrt
Wie damals ist auch das heutige PAOK eine Heimmacht: In den letzten fünf Partien in Toumba – inklusive Meisterrunde – gab’s fünf Siege (mit 12:2-Toren!). Da brachte WAC gestern zum Daumendrücken auch den lädierten „Chippi“ Nwaiwu und den noch nicht spielberechtigten Adama Drame mit – und zwei Gesperrte! Vor drei Jahren, im bislang letzten EC-Spiel gegen Molde (Nor), hatten WAC-Vize Christian Puff und Obmann „Shorty“ Schratter zur Pause dem irischen Referee kräftig die Meinung gegeigt. Fazit: Drei bzw. zwei Spiele Funktionssperre! Die UEFA vergisst gar nichts
