Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Funk abgehört

Vorbestrafter Security-Mann als Polizeilauscher

Kärnten
07.08.2025 15:00
Lauschen am Polizeifunk kommt teuer: Der Angeklagte muss 2200 Euro Strafe zahlen.
Lauschen am Polizeifunk kommt teuer: Der Angeklagte muss 2200 Euro Strafe zahlen.(Bild: Christof Birbaumer, Kerstin Wassermann)

Wer am Funkgerät die Blaulicht-Kommunikation verfolgt, riskiert zwei Jahre Haft, musste auch ein Kärntner lernen. Denn das Telekommunikationsgesetz sorgt dafür, dass der Polizeifunk nicht ungestraft abgehört werden darf.

0 Kommentare

Bei dem Prozess am Klagenfurter Landesgericht fallen zwei Dinge auf. Zum einen kommuniziert die Kärntner Polizei offenbar immer noch über Funk – was so manchen Lauschangriff provoziert. Der Angeklagte etwa soll sein im Internet erworbenes Funkgerät über vier Jahre lang auf der Blaulicht-Frequenz eingestellt haben.

„Es war keine Absicht“, beteuert er. „Das war schon so programmiert.“ Und zum anderen kann offenbar wirklich jeder in der privaten Sicherheitsbranche arbeiten, ohne dass sein Vorleben überprüft wird. Denn der 33-Jährige hat fünf Vorstrafen, die Security-Firmen nicht daran gehindert haben, den großen, starken Mann anzuheuern – etwa bei Großevents in der Motorsportszene. „Dafür brauchte ich auch das Funkgerät“, meint er. „Um mit den Kollegen vor Ort Kontakt zu halten, weil es dort ständig zu wenig Equipment gibt.“ Am Polizeifunk selbst sei er nie interessiert gewesen.

Was aber keinen Unterschied macht, wird er von Richter Christian Liebhauser-Karl belehrt: Das Telekommunikationsgesetz schützt hier die Behörden, bei Verstößen drohen bis zu zwei Jahre Haft!

Das Urteil fällt angesichts des Geständnisses selbstredend milder aus: 220 Tagessätze zu zehn Euro Buße ergeben 2200 Euro, akzeptiert.

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Reine Schikane?
Freeport leidet unter Dauer-Kontrollen an Grenze
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
177.753 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
117.453 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
117.108 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1471 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Kärnten
Funk abgehört
Vorbestrafter Security-Mann als Polizeilauscher
Beim Gegner des WAC
Als FC Kärnten mit Haider in Saloniki gastierte
Hermes-Schleifmittel
Wieder Großinsolvenz: 188 Kärntner bangen um Jobs
Hunderte Mitarbeiter
Wasserretter können am Wörthersee Leben retten
Wespenbussarde
Dobratsch bald wieder Treffpunkt für Greifvögel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf