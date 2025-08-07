Vorbestrafter Security-Mann als Polizeilauscher

„Es war keine Absicht“, beteuert er. „Das war schon so programmiert.“ Und zum anderen kann offenbar wirklich jeder in der privaten Sicherheitsbranche arbeiten, ohne dass sein Vorleben überprüft wird. Denn der 33-Jährige hat fünf Vorstrafen, die Security-Firmen nicht daran gehindert haben, den großen, starken Mann anzuheuern – etwa bei Großevents in der Motorsportszene. „Dafür brauchte ich auch das Funkgerät“, meint er. „Um mit den Kollegen vor Ort Kontakt zu halten, weil es dort ständig zu wenig Equipment gibt.“ Am Polizeifunk selbst sei er nie interessiert gewesen.