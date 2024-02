Polizei-Anwärterin bewies sich als „Cow Girl“

Passantinnen brachten Pferde ins Trockene

Eine zufällig vorbeikommende 32-Jährige aus Braunau blieb stehen und holte sofort ihre Freundin hinzu. Gemeinsam konnten die beiden, die selbst Pferde besitzen, nach rund einer Stunde das erste Pferd in einer nahe gelegenen Sandkoppel einsperren. Wenig später trabte auch das zweite Tier an, und konnte von den findigen Damen in sicheres Gewahrsam genommen werden.