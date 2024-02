„Wir sind keine tote Mannschaft!“

Das Team zeigt also Moral und Zusammenhalt, während der Präsident weiter eigene Wege geht. Was aber auch an den Spielern nicht spurlos vorbeigeht. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir alles von außen ausblenden, wir müssen uns konzentrieren“, sagt Kapitän Rodrigues, „aber es ist nicht einfach im Moment. Ich hoffe, es wird ruhiger.“ Zumindest der „Berater“ Franz Schwaiger ist wieder weg, den das Team zum Glück nur kurz kennenlernte. „Niemand von uns hat gewusst, wer er ist, als er in die Kabine kam. Aber er war respektlos. Er hat gesagt, wir sind eine tote Mannschaft. Das stimmt nicht!“