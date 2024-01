Der Prozess | Die Verwandlung

Sebastian K. wird der Prozess gemacht. Einer Schuld bewusst ist er sich nicht. Es geht um die Auslegung schriftlicher Nachrichten, komplexe Satzstellungen, ihre Bedeutung und ihre Interpretation. Und um Russen. Kurz: der Stoff, aus dem (nicht nur) Kafka-Romane sind. Gespannt stürzt man sich in die Geschichte, verschlingt zu Beginn Kapitel um Kapitel - hat man eine solche Handlung doch bisher nie gesehen oder gar für möglich gehalten. Doch mit Fortschreiten des Prozesses ermüdet man, die Ebenen, auf denen die Geschichte spielt, verschwimmen, verzweigen sich tiefer und tiefer, nur mit Mühe, größtem Aufwand und größter Aufmerksamkeit folgt man ihr weiter. Hält man durch, wird man im Roman im letzten Kapitel normalerweise belohnt. Mit einem „Deus Ex Machina“, dem „Gott aus der Maschine“, oft jener Figur, die alles losgetreten hat - und die wie durch Zauber aus dem Nichts am Ende alles auflöst. Thomas Schmid - ein Zauberer? Die WKStA scheint es zu glauben, beantragte sie doch für 23. Februar seine neuerliche Zeugenladung. Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer auf Spannung am Ende einer bisher sehr komplexen wie unspektakulären Prozesshandlung.