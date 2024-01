Kuriose Sitzung: Rechnungsprüfung geplatzt!

Am Dienstag hat die Landesregierung beschlossen, dass die politischen Karten in Vösendorf im Bezirk Mödling am 5. Mai neu gemischt werden. Notwendig war diese Entscheidung geworden, weil Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) wegen staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen ihn die Flucht nach vorne angetreten und die Neuwahl vom Zaun gebrochen hatte.