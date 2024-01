Warum die Neuwahl in Vösendorf eine Zumutung ist

Mit Hass, Neid und Missgunst hat die Rechnungsaffäre in Vösendorf, die jetzt sogar in die Neuwahl des Gemeinderats münden wird, ihren Ausgang genommen. Denn genau diese bösen Emotionen würden die Wiener Kinderfreunde in ihren Kindergärten lehren, hatte der Vösendorfer ÖVP-Bürgermeister Hannes Koza in einem Posting unterstellt. Es folgten Widerruf und Entschuldigung für die Wortwahl - und die Rechnung eines Rechtsanwalts, der die Kinderfreunde vertreten hatte.