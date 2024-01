Brieftaschen in Kaufhäusern gestohlen

In einem Einkaufszentrum in Villach hatte die 76-Jährige Einkäufe erledigt. Im Kassenbereich muss ihre Geldbörse gestohlen worden sein: Sie war in der Handtasche gelegen, welche sich im Einkaufswagerl befand. Bargeld, Bankomat- und Kreditkarte und Führerschein sind weg.