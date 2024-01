Landwirte blockierten Autobahnen rund um Paris

Die Polizei war mit einem Großaufgebot samt gepanzerten Fahrzeugen vor Ort, um einen Stillstand in der Hauptstadt zu verhindern. So hätten beispielsweise auch die beiden Pariser Flughäfen und der Großmarkt Rungis blockiert werden können. Auch in anderen Landesteilen Frankreichs setzten Landwirtinnen und Landwirte ihre Blockaden von Autobahnen fort. „Unser Ende wird euer Hunger sein“ oder „Ich liebe meinen Beruf, aber ich möchte davon leben können“, stand etwa auf Protestbannern.