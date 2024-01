Bauernproteste schwappen auf ganz Spanien über

Am 21. Februar soll es dann eine Großdemonstration vor dem Landwirtschaftsministerium in Madrid geben. Befürchtet wird, dass die Landwirtinnen und Landwirte versuchen könnten, die Hauptstadt mit Traktoren lahmzulegen. Schon im Jänner hatte es in zahlreichen spanischen Städten vereinzelte Protestaktionen gegeben. Nun sollen diese aber größer und organisierter werden. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Frankreich oder Deutschland, die derzeit ebenfalls auf die Straße gehen (siehe Video oben), haben auch Spaniens Landwirtinnen und Landwirte mit Preis-Dumping und strengen EU-Auflagen zu kämpfen.