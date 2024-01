Hat Vorbestrafter eine Zwölfjährige missbraucht?

Der Sachbewaltete soll sich im Herbst 2021 an einer damals zwölfjährigen Tochter aus dem Bekanntenkreis sexuell vergangen haben. Demnach war das Kind an jenem Abend mit Mutter und Bruder bei dem Angeklagten zu Besuch gewesen und hatte sich später zum Schlafen in das Bett des Beschuldigten gelegt. Als die Mutter mit dem Sohn die Wohnung verließ, um noch ein Plüschtier zu holen, soll der Mann die Gelegenheit genutzt und das Mädchen betatscht und dessen Brüste mehrere Minuten geknetet haben. „Das Opfer hatte sich im Schock schlafend gestellt“, so Staatsanwältin Julia Berchtold.