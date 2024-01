Fahrrad-Bande rast durch Grenzkontrolle: Fahndung!

Kollegen an Grenzen alarmiert

Die in Folge umgehend eine Großfahndung nach dem Täter-Fahrzeug einleitete - und parallel die Kollegen an den Grenzübergängen zu Italien und Slowenien informierten. Und es dauerte auch nicht lange, bis sich die am Karawankentunnel stationierten Beamten schließlich meldeten: Der besagte Kastenwagen war tatsächlich aufgetaucht.