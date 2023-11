Keller geplündert: „Bande stahl uns vier Bikes“

„Unbekannte Täter brachen in Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Villach ein und stahlen 5 E-Bikes, 3 Mountainbikes, 2 Gravelbikes und 2 Kinderfahrräder“ - so eine Polizeimeldung am Dienstag. Nur zwei Tage später die nächste Aussendung, mit fast exakt demselben Inhalt. Diesmal hatten die Kriminellen aber „nur“ sechs wertvolle Drahtesel erbeutet. Cornelia R. und ihre Familie zählen zu den Opfern der jüngsten Coups in Villach.