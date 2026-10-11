Der Friedensnobelpreis ist in guten Händen

In der unteren Etage lagerten Kartoffeln, im Obergeschoss lernten die Studenten. So erinnert sich die frisch gekürte Friedensnobelpreisträgerin Navanethem Pillay an ihre Jugend in Südafrika. In den dunklen Zeiten der Apartheid wurden nicht-weiße Menschen wie sie strikt getrennt von weißen Studierenden. „Ständig tauchte die Sicherheitspolizei auf, rassistische Gewalt und Verhaftungen gehörten zum Alltag. Damals nahm ich mir vor, meinen Verstand zu nutzen, um mich hochzuarbeiten und etwas verändern zu können.“