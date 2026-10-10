Psychisches Horrorszenario, das jahrelang bleibt

Oft sind die psychischen Folgen eines „normalen“ Einbruchs – sprich in Abwesenheit der Bewohner – schon schwerwiegend genug: „Ich habe schon einige Opfer betreut, die nach der Tat nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden leben konnten, aus deren Häusern oder Wohnungen ausziehen mussten“, berichtet die klinische Psychologin Karin Thuller im Gespräch mit der „Krone“.