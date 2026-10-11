Messi trifft für Miami nach Abschied vom Team

Lionel Messi hat nach seinem Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen seine Fans in der US-Major League Soccer sofort wieder begeistert. Vier Tage nach dem emotionalen Goodbye in seiner Heimat traf Messi beim 4:0 von Inter Miami gegen DC United doppelt. Dazu kamen zwei Tore seines Kumpels Luis Suárez.
Messi kommt in dieser Saison bereits auf 23 Tore für Miami, er steht damit klar an der Spitze der Torjägerliste in der MLS. Für Messis Team war der Sieg besonders wichtig, vor der Länderspielpause hatte es in zehn Partien nur einen Erfolg gegeben.
Auf Play-off-Kurs
In der Tabelle der Eastern Conference verteidigte Inter Miami durch den Sieg Rang zwei hinter Nashville SC und ist weiter auf Play-off-Kurs. Bei einer Niederlage hätte das Team allerdings bis auf Rang fünf rutschen können. Spitzenreiter Nashville gewann sein Auswärtsspiel in Austin 4:1, der Berliner Hany Mukhtar traf in der Nachspielzeit zum Endstand.
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