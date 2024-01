Banden erbeuteten Fahrräder im Millionenwert

Und so wurden im vergangenen Jahr laut „Krone“-Infos allein in Kärnten an die 750 Räder gestohlen - und dies vorrangig bei insgesamt 744 angezeigten Kellereinbrüchen. Geht man von einem Durchschnittswert eines gestohlenen Bikes von „nur“ 2000 Euro aus, beträgt der entstandene Gesamtschaden demzufolge allein schon rund 1,5 Millionen Euro.