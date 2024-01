Plumper Betrugsversuch scheiterte bei 27-Jähriger

Freitagabend läutete es plötzlich an der Tür einer 27-Jährigen in einem Mehrparteienhaus in Velden. „Als sie die Tür öffnete, stand vor ihr ein Mann in Zivilkleidung, der sich als Polizist ausgab“, berichtet die Polizei. „Dieser fuchtelte mit einem Zettel herum und forderte die Frau auf, eine Strafe zu zahlen.“ Doch statt gleich die geforderten 1200 Euro „für das Auto“ zu überweisen, wollte sie den Zettel fotografieren.