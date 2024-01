„Es macht keinen Sinn, die Grünen auszugrenzen“

Unharmonisch wie so oft verlief die Jänner-Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Innsbruck. Der Grund: Gleich zu Beginn hat die FI-ÖVP-FPÖ-Allianz die Reform der Wohnungsvergaberichtlinien von der Tagesordnung abgesetzt – wie zuvor schon im Ausschuss für Soziales. Der Entwurf sei nicht beschlussreif, lautete die Begründung.