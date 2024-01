Italien will anonyme Online-Bewertungen verbieten

Italiens Regierung will anonyme Online-Bewertungen für Hotels, Restaurants und Lokale in Zukunft verbieten. Dies kündigte Tourismusministerin Daniela Santanchè am Donnerstag an. „Bewertungen können über Leben und Tod von Unternehmen, Hotels und Restaurants entscheiden. Man kann eine negative Bewertung abgeben, ohne jemals in einem bestimmten Restaurant gegessen zu haben“, erklärte sie.