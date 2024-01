OÖ verzeichnet stärksten Anstieg an Geisterfahrern

Dieser Irrsinn hätte viel schlimmer ausgehen können: Als ein 19-jähriger Kroate im vergangenen Februar auf der Innkreisautobahn wegen seiner fehlenden Vignette angehalten wurde, drehte der junge Lenker plötzlich um und raste als Geisterfahrer in die Gegenrichtung davon, am Beifahrersitz seine Freundin (15). Die Flucht endete in Sattledt, als das Pärchen eine Leitplanke rammte.